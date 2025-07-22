«Ни разу не дрогнул!» Экс-глава Пентагона неожиданно высказался о Путине
Экс-глава Пентагона Гейтс заявил, что Путин не дрогнул в конфликте на Украине
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Президент России Владимир Путин ни разу «даже в мысли не дрогнул» в том, что касается целей военного конфликта на Украине, одна из которых заключается в запрете на вхождение в НАТО. Ради их достижения глава государства «готов заплатить любую цену», высказался бывший министр обороны США Роберт Гейтс (2006–2011 годы) в ходе интервью Bloomberg.
«Путин хочет четыре области на востоке. Он хочет разоружения Украины. Он хочет пророссийского правительства в Киеве. Он хочет запрета на членство Украины в НАТО и Евросоюзе. Вот и всё. И он ни разу не дрогнул с самого начала и готов заплатить любую цену», — подчеркнул экс-шеф Пентагона.
В ответ на вопрос о «разочаровании» президента США Дональда Трампа в Путине, Гейтс предположил, что американский лидер, как и многие его предшественники, надеялся, что может «развить личную химию с другим человеком, которая сделает возможными великие дела».
Президент РФ Владимир Путин ранее повторил Дональду Трампу, что Москва заинтересована достичь целей СВО политико-дипломатическими средствами. Он заверил американского коллегу в том, что Москва намерена добиться устранения первопричин украинского кризиса.