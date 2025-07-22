«‎Ни разу не дрогнул!» Экс-глава Пентагона неожиданно высказался о Путине

Президент России Владимир Путин ни разу «даже в мысли не дрогнул» в том, что касается целей военного конфликта на Украине, одна из которых заключается в запрете на вхождение в НАТО. Ради их достижения глава государства «готов заплатить любую цену», высказался бывший министр обороны США Роберт Гейтс (2006–2011 годы) в ходе интервью Bloomberg.

«Путин хочет четыре области на востоке. Он хочет разоружения Украины. Он хочет пророссийского правительства в Киеве. Он хочет запрета на членство Украины в НАТО и Евросоюзе. Вот и всё. И он ни разу не дрогнул с самого начала и готов заплатить любую цену», — подчеркнул экс-шеф Пентагона.