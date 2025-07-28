Москвичей призвали готовиться к пику жары этого лета

С 28 июля по 1 августа в Москве ожидается сильная жара: температура воздуха поднимется до 31 градуса. Об этом «Ленте.ру» рассказал научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд. Он подчеркнул, что сейчас в столице наблюдается самый жаркий период года.

«Норма — усреднённые за последние 30 лет метеорологические параметры. Температура сейчас на 3-4 градуса выше нормы, это значит, что действительно по-настоящему жаркая погода, которая больше характерна для этого времени года для Ростовской области, Курской, Воронежской», — сказал Вильфанд.

В течение рабочей недели с 28 июля по 1 августа температура будет варьироваться от 28 до 31 градуса. По словам метеоролога, отметка в 30 градусов для Москвы считается порогом опасности.

В связи с этим выпущено предупреждение о длительном опасном явлении — сильной жаре, которая может представлять угрозу не только для пожилых людей, но и для людей среднего возраста. Ночные температуры в спальных районах будут около 15 градусов.

Роман Вильфанд также добавил, что ночью температура будет ниже из-за охлаждения почвы благодаря инфракрасному излучению. На этой неделе в Москве и области ночные температуры будут колебаться от 12 до 17 градусов, но в центре города, где много высотных зданий, воздух может прогреваться до 20-21 градуса.