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28 июля, 16:02

В Москве эвакуирован ТЦ «Место встречи Звёздный» из-за похожего на СВУ предмета

В Москве проведена экстренная эвакуация торгового центра «Место встречи Звёздный». По информации Telegram-канала SHOT, внутри здания был обнаружен объект, предположительно являющийся самодельным взрывным устройством.

Кадры с места ЧП. Видео © SHOT

Согласно имеющимся данным, из ТЦ, расположенного на проспекте Вернадского, вывели около 150 человек. Причиной послужила находка подозрительного предмета с проводами, обнаруженного на одном из банкоматов. В настоящий момент прилегающая территория оцеплена, и на месте происшествия работают специалисты-взрывотехники.

«Немедленно покинуть здание». Людей эвакуируют из одного из самых крупных ТЦ Москвы
«Немедленно покинуть здание». Людей эвакуируют из одного из самых крупных ТЦ Москвы

Ранее Life.ru рассказывал о том, как в северной части Москвы возникло возгорание в торговом центре «Метрополис». По первоначальной информации, огонь вспыхнул в архивном помещении примерно в 22:20. Внутри здания было отмечено сильное задымление. К месту происшествия оперативно прибыли пожарные бригады.

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Обложка © SHOT

Николь Вербер
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