В Москве эвакуирован ТЦ «Место встречи Звёздный» из-за похожего на СВУ предмета

В Москве проведена экстренная эвакуация торгового центра «Место встречи Звёздный». По информации Telegram-канала SHOT, внутри здания был обнаружен объект, предположительно являющийся самодельным взрывным устройством.

Кадры с места ЧП. Видео © SHOT

Согласно имеющимся данным, из ТЦ, расположенного на проспекте Вернадского, вывели около 150 человек. Причиной послужила находка подозрительного предмета с проводами, обнаруженного на одном из банкоматов. В настоящий момент прилегающая территория оцеплена, и на месте происшествия работают специалисты-взрывотехники.