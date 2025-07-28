В Москве эвакуирован ТЦ «Место встречи Звёздный» из-за похожего на СВУ предмета
В Москве проведена экстренная эвакуация торгового центра «Место встречи Звёздный». По информации Telegram-канала SHOT, внутри здания был обнаружен объект, предположительно являющийся самодельным взрывным устройством.
Кадры с места ЧП. Видео © SHOT
Согласно имеющимся данным, из ТЦ, расположенного на проспекте Вернадского, вывели около 150 человек. Причиной послужила находка подозрительного предмета с проводами, обнаруженного на одном из банкоматов. В настоящий момент прилегающая территория оцеплена, и на месте происшествия работают специалисты-взрывотехники.
Ранее Life.ru рассказывал о том, как в северной части Москвы возникло возгорание в торговом центре «Метрополис». По первоначальной информации, огонь вспыхнул в архивном помещении примерно в 22:20. Внутри здания было отмечено сильное задымление. К месту происшествия оперативно прибыли пожарные бригады.
Обложка © SHOT