В Новосибирске силовики задержали 28 человек на турнире по пляжному волейболу

В Новосибирске полиция нагрянула на волейбольный турнир под открытым небом, проходящий на пляже у местного озера. Правоохранители оцепили площадку и задержали 28 человек. Об этом сообщает rg.ru со ссылкой на пресс-службу УМВД России по Новосибирской области.

«Сотрудниками уголовного розыска полиции Новосибирской области при силовой поддержке бойцов регионального Управления Росгвардии проведён комплекс оперативно-розыскных мероприятий», — говорится в тексте. Всех задержанных отправили в участок для отработки оперативной информации, вменяемая им статья не называется.