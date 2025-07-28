В Новосибирске силовики задержали 28 человек на турнире по пляжному волейболу
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В Новосибирске полиция нагрянула на волейбольный турнир под открытым небом, проходящий на пляже у местного озера. Правоохранители оцепили площадку и задержали 28 человек. Об этом сообщает rg.ru со ссылкой на пресс-службу УМВД России по Новосибирской области.
«Сотрудниками уголовного розыска полиции Новосибирской области при силовой поддержке бойцов регионального Управления Росгвардии проведён комплекс оперативно-розыскных мероприятий», — говорится в тексте. Всех задержанных отправили в участок для отработки оперативной информации, вменяемая им статья не называется.
Ранее сообщалось, что был убит мужчина во время конфликта с незнакомцем у кафе «Антошка» на улице Пролетарской в Россоши Воронежской области. По горячим следам задержан ранее судимый 28-летний житель Кантемировки.