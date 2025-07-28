На греческом пляже нашли тело трёхлетней девочки в купальном костюме

На пляже популярного греческого курорта обнаружено тело трехлетней девочки. Об этом сообщает The Sun со ссылкой на местные власти.

27 июля около 4:00 утра на пляже Палео Фалиро в пригороде Афин прохожий обнаружил тело ребёнка в купальнике. По предварительным данным, спасательного жилета при девочке не было. В местной полиции сообщили, что не получали сообщений о пропаже несовершеннолетней.

Тело передано в детскую больницу для установления причин смерти и идентификации личности. Предварительно, следов насилия на теле обнаружено не было. Местные власти проверяют записи с камер наблюдения и опрашивают возможных свидетелей.