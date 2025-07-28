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28 июля, 19:06

На греческом пляже нашли тело трёхлетней девочки в купальном костюме

The Sun: На пляже Палео Фалиро у Афин нашли тело трёхлетней девочки

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Ajdin Kamber

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Ajdin Kamber

На пляже популярного греческого курорта обнаружено тело трехлетней девочки. Об этом сообщает The Sun со ссылкой на местные власти.

27 июля около 4:00 утра на пляже Палео Фалиро в пригороде Афин прохожий обнаружил тело ребёнка в купальнике. По предварительным данным, спасательного жилета при девочке не было. В местной полиции сообщили, что не получали сообщений о пропаже несовершеннолетней.

Тело передано в детскую больницу для установления причин смерти и идентификации личности. Предварительно, следов насилия на теле обнаружено не было. Местные власти проверяют записи с камер наблюдения и опрашивают возможных свидетелей.

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Ранее Life.ru рассказывал о шокирующем инциденте в Бразилии. Местный репортёр работал над материалом о пропаже 13-летней девочки и снимал эпизод, стоя в реке, где она, предположительно, пропала. Зайдя в воду по грудь, журналист наступил на что-то, что показалось ему человеческой рукой. Так и оказалось — он стоял на трупе стоявшей школьницы.

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Юрий Лысенко
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