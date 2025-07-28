«Блистательная победа»: Путин оценил достижения Егорян на чемпионате мира
Путин поздравил Яну Егорян с триумфом на чемпионате мира по фехтованию
Обложка © ТАСС / DAVID MDZINARISHVI
Президент «России» Владимир Путин поздравил Яну Егорян, победительницу чемпионата мира по фехтованию 2025 года в Тбилиси, подчеркнув её выдающийся талант и трудолюбие. Глава государства пожелал спортсменке крепкого здоровья, успехов и всего наилучшего.
«Эта блистательная победа — заслуженная награда за ваш талант, потрясающее трудолюбие, веру в себя и свои силы, и конечно свидетельство высокого авторитета отечественной школы фехтования», — говорится в телеграмме, опубликованной на сайте Кремля.
Это её третья победа на чемпионате мира, также она шесть раз становилась чемпионкой Европы. В последний раз Егорян участвовала в чемпионате мира в 2019 году, где выиграла золото в командной сабле. На этот раз она одержала свою первую победу в личном турнире.
Напомним, российская саблистка Яна Егорян завоевала золотую медаль на чемпионате мира по фехтованию в Тбилиси, став трёхкратной чемпионкой мира. В финале она одержала победу над польской спортсменкой Сюзанной Цеслар со счётом 15:11. Для 31-летней фехтовальщицы эта награда стала первой в индивидуальных соревнованиях на чемпионатах мира.