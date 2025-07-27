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27 июля, 17:50

Украинская саблистка Комащук отказалась от фото с Егорян на пьедестале ЧМ

Егорян (слева), Комащук (справа). Обложка © ТАСС / Сергей Фадеичев, © Wikipedia / Marie-Lan Nguyen

Егорян (слева), Комащук (справа). Обложка © ТАСС / Сергей Фадеичев, © Wikipedia / Marie-Lan Nguyen

Украинская фехтовальщица Алина Комащук не стала участвовать в совместной фотосессии с чемпионкой мира, россиянкой Яной Егорян на пьедестале почёта во время ЧМ в Тбилиси. Причину своего отказа 32-летняя украинка объяснять не стала и молча ушла.

В финальной встрече 31-летняя Егорян уверенно победила представительницу Польши Сюзанну Цеслар со счётом 15:11 и взяла золото. Комащук и китайская саблистка Пань Цимяо разделили третье место и получили бронзовые медали. Когда завершилась церемония награждения, Егорян, Цеслар и Пань Цимяо остались на пьедестале для общей фотографии. Украинка демонстративно ушла, не реагируя на просьбы организаторов. Турнир в Грузии завершится только 30 июля.

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Накануне Life.ru писал, что двукратная олимпийская чемпионка Софья Великая не пробилась в 1/16 финала в индивидуальном турнире саблисток, который проходит в Тбилиси с 22 по 30 июля. Россиянка проиграла в напряжённом бою украинке Юлии Бакастовой, встреча закончилась со счётом 14:15. Зато сегодня российская саблистка Яна Егорян завоевала в состязаниях золотую медаль и стала трёхкратной чемпионкой мира по фехтованию.

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Татьяна Миссуми
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