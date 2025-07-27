Украинская саблистка Комащук отказалась от фото с Егорян на пьедестале ЧМ

Украинская фехтовальщица Алина Комащук не стала участвовать в совместной фотосессии с чемпионкой мира, россиянкой Яной Егорян на пьедестале почёта во время ЧМ в Тбилиси. Причину своего отказа 32-летняя украинка объяснять не стала и молча ушла.

В финальной встрече 31-летняя Егорян уверенно победила представительницу Польши Сюзанну Цеслар со счётом 15:11 и взяла золото. Комащук и китайская саблистка Пань Цимяо разделили третье место и получили бронзовые медали. Когда завершилась церемония награждения, Егорян, Цеслар и Пань Цимяо остались на пьедестале для общей фотографии. Украинка демонстративно ушла, не реагируя на просьбы организаторов. Турнир в Грузии завершится только 30 июля.