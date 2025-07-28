Роскомнадзор: DDoS-атак на сайт и приложение Госуслуг не зафиксировано

Сайт и приложение портала госуслуг в настоящее время не подвергаются DDoS-атакам. Об этом Агентству городских новостей «Москва» сообщили в пресс-службе Центра мониторинга и управления сетью связи общего пользования (ЦМУ ССОП), подведомственного Роскомнадзору.

«ЦМУ ССОП в настоящее время не фиксирует DDoS-атаки на сайт и приложение госуслуг», — заявили в пресс-службе ведомства. По данным агентства, специалисты центра не обнаруживают признаков целенаправленных кибератак на эти ресурсы.