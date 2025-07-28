Строки гимна талибов вызвали жёсткую реакцию в ГД
Депутат Чепа обратил внимание на слова о русских черепах в гимне Талибана*
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Афганистан под управлением «Талибана»* должен проявлять должное уважение к дружественным отношениям с Россией. Об этом заявил первый заместитель председателя комитета Госдумы по международным делам Алексей Чепа в эфире радио «Говорит Москва», комментируя строки гимна талибов, где упоминаются «груды черепов русских».
«Надо обратить на это самое пристальное внимание. Потому что если товарищи хотят дружить, то они должны к этой дружбе относиться как подобает, — подчеркнул Чепа.
Парламентарий отметил, что полгода назад посещал Афганистан и наблюдал заинтересованность моджахедов в контактах. По его словам, сейчас движение поддерживает связи с соседями России.
Ранее Верховный суд РФ отменил запрет на деятельность движения «Талибан»*, действовавший с 2003 года. Согласно информации, опубликованной на сайте ФСБ, это решение вступило в силу 20 мая. Однако организация остаётся в перечне террористических группировок, утверждённом федеральной службой.
* Деятельность движения запрещена в соответствии с решением ООН.