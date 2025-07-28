На Западе сообщили о тревожном сигнале Путину от США
Bloomberg: США разместили тактическое ядерное оружие в Великобритании
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США разместили тактическое ядерное оружие на британской авиабазе Лейкенхит, что может быть сигналом Москве. Об этом сообщает Bloomberg со ссылкой на данные отслеживания авиаперевозок.
«США, вероятно, разместили ядерное оружие в Великобритании впервые с 2008 года, чтобы подать сигнал президенту России Владимиру Путину», — говорится в публикации.
По данным издания, 16 июля военный транспортник вылетел с авиабазы Киртланд в Нью-Мексико, где находится центр хранения ядерных боеприпасов ВВС США, и приземлился в Великобритании. Эксперты отмечают, что самолёт намеренно не отключал транспондеры, демонстрируя готовность Вашингтона сохранять ядерный потенциал в Европе.
Ранее стало известно, что Пентагон перераспределил примерно 1 миллиард долларов из бюджета программы обновления ядерных ракет Sentinel на модернизацию нового президентского самолёта. Средства пойдут на дооснащение Boeing 747-8, переданного Катаром США в 2022 году для замены текущего Air Force One. В перечень необходимых работ входит установка противоракетных систем, настройка защищённых каналов связи и тщательная проверка борта на возможное наличие шпионского оборудования.