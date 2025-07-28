На Западе сообщили о тревожном сигнале Путину от США

США разместили тактическое ядерное оружие на британской авиабазе Лейкенхит, что может быть сигналом Москве. Об этом сообщает Bloomberg со ссылкой на данные отслеживания авиаперевозок.

«США, вероятно, разместили ядерное оружие в Великобритании впервые с 2008 года, чтобы подать сигнал президенту России Владимиру Путину», — говорится в публикации.

По данным издания, 16 июля военный транспортник вылетел с авиабазы Киртланд в Нью-Мексико, где находится центр хранения ядерных боеприпасов ВВС США, и приземлился в Великобритании. Эксперты отмечают, что самолёт намеренно не отключал транспондеры, демонстрируя готовность Вашингтона сохранять ядерный потенциал в Европе.