США планировали провести испытания беспилотников на Украине

Подразделение оборонных инноваций США рассматривало возможность проведения испытаний беспилотных летательных аппаратов на территории Украины. Руководитель проектов DIU Трент Эменекер отметил, что эта страна была выбрана из-за своего уникального потенциала для тестирования технологий, особенно в области радиоэлектронной борьбы, сообщает издание Defense News.

Однако, несмотря на первоначальные планы, ситуация изменилась, и испытания были перенесены на военную базу Форт-Уэйнрайт на Аляске. Эменекер пояснил, что из-за растущей политической напряжённости и опасений министерства обороны США относительно официального вовлечения в российско-украинский конфликт, шансы на проведение тестов на Украине стали нереалистичными.

Бывший руководитель программ DIU Крис Бонзагни также отметил, что американское министерство обороны могло бы поддержать отправку компаний по производству БПЛА на Украину, однако текущее политическое положение создаёт дополнительные препятствия для реализации этих планов.