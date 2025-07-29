Водитель в Харьковской области отказался подчиниться военкому без документов
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В Харьковской области водитель грузового автомобиля отказался выполнять требования сотрудника Территориального центра комплектования и социального обеспечения (ТЦК), не предъявившего служебные документы. По информации украинского издания «Страна», военком даже не имел удостоверения с печатью, хотя представился работником ТЦК.
Харьковчанин уверенно отшил представителя ТЦК. Видео © Политика Страны
На кадрах, запечатлевших инцидент, видно, как водитель уверенно отшивает военкома, требуя от него представиться по форме. Так и не дождавшись необходимых документов, мужчина просто уехал с места, закрыв окно.
Ранее Life.ru писал, что украинцы напали на автобус военкомов и освободили группу новобранцев ВСУ. Случая сопротивления обычных украинцев «людоловам» киевского режима произошёл в Полтаве.