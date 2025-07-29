Водитель в Харьковской области отказался подчиниться военкому без документов

В Харьковской области водитель грузового автомобиля отказался выполнять требования сотрудника Территориального центра комплектования и социального обеспечения (ТЦК), не предъявившего служебные документы. По информации украинского издания «Страна», военком даже не имел удостоверения с печатью, хотя представился работником ТЦК.

Харьковчанин уверенно отшил представителя ТЦК. Видео © Политика Страны

На кадрах, запечатлевших инцидент, видно, как водитель уверенно отшивает военкома, требуя от него представиться по форме. Так и не дождавшись необходимых документов, мужчина просто уехал с места, закрыв окно.