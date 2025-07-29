Вооружённый винтовкой мужчина убил четверых гражданских и полицейского в высотке Манхэттена

Вечером 28 июля в высотном здании на Манхэттене произошла стрельба, в результате которой погибли по меньшей мере пять человек, включая одного офицера полиции. Стрелок, идентифицированный как 27-летний Шейн Тамура, открыл огонь внутри небоскрёба, где расположены офисы крупных компаний, в том числе штаб-квартира NFL.

Как сообщает New York Post, стрельба произошла около 18:30, когда Тамура, вооружённый винтовкой, ворвался в здание и начал стрелять по людям, находившимся в офисах. Свидетели описали звуки стрельбы как «похожие на автоматическое оружие». На кадрах из социальных сетей видно, как люди в панике покидают здание с поднятыми руками.

Обстановка у высотки на Манхэттене после стрельбы. Видео © X / Chat News Hub

По данным правоохранительных органов, один полицейский был ранен на месте и позже скончался в больнице. Четверо гражданских лиц также погибли от огнестрельных ранений. После стрельбы Тамура забаррикадировался на 33-м этаже здания, где впоследствии был найден мёртвым.

Мужчина, открывший огонь в высотке Манхэттена. Фото © Х / nicksortor

Комиссар полиции Нью-Йорка Джессика Тиш подтвердила, что стрелок действовал в одиночку, и заявила, что ситуация была под контролем спустя час после начала хаоса. Самого Тамуру, по её словам, нейтрализовали. На месте происшествия обнаружили его оружие – штурмовую винтовку AR-15, испачканную кровью.

Мэр Нью-Йорка Эрик Адамс призвал жителей избегать района трагедии, пока власти продолжают расследование. Ожидается, что число жертв может увеличиться после того, как завершится осмотр здания.