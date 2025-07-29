В Канаде нашли две названные в честь нацистов улицы
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В Канаде обнаружили две улицы, названые в честь нацистских коллаборационистов. Об этом сообщает американо-еврейское издание Forward.
По данным журналистов, в Эдмонтоне есть улица Питера Саварина. Этот человек был ветераном украинской добровольческой дивизии СС «Галичина», связанной с нацистской партией. Местные власти подтвердили название улицы, которое утвердили в 2007 году. Это произошло до того, как город узнал о Саварине и его роли во Второй мировой войне.
Также в городе Лондон канадской провинции Онтарио есть улица Макса Брозе. Он основал немецкую компанию Brose Fahrzeugteile и состоял в Нацистской партии во время войны. Суд признал его участие в партии номинальным.
Ранее Life.ru сообщал, что в Швейцарии полиция остановила 25 туристов, которые совершали поход в нацистской форме. Среди них оказались как европейцы, так и американцы. Несмотря на жалобы местных жителей, всех отпустили. Швейцарское законодательство не предполагает наказания за ношение нацистской символики.