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29 июля, 03:08

В Канаде нашли две названные в честь нацистов улицы

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / COSPV

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / COSPV

В Канаде обнаружили две улицы, названые в честь нацистских коллаборационистов. Об этом сообщает американо-еврейское издание Forward.

По данным журналистов, в Эдмонтоне есть улица Питера Саварина. Этот человек был ветераном украинской добровольческой дивизии СС «Галичина», связанной с нацистской партией. Местные власти подтвердили название улицы, которое утвердили в 2007 году. Это произошло до того, как город узнал о Саварине и его роли во Второй мировой войне.

Также в городе Лондон канадской провинции Онтарио есть улица Макса Брозе. Он основал немецкую компанию Brose Fahrzeugteile и состоял в Нацистской партии во время войны. Суд признал его участие в партии номинальным.

В Киеве мужчина средь бела дня похвалился перед местными украинским флагом со свастикой
В Киеве мужчина средь бела дня похвалился перед местными украинским флагом со свастикой

Ранее Life.ru сообщал, что в Швейцарии полиция остановила 25 туристов, которые совершали поход в нацистской форме. Среди них оказались как европейцы, так и американцы. Несмотря на жалобы местных жителей, всех отпустили. Швейцарское законодательство не предполагает наказания за ношение нацистской символики.

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Лия Мурадьян
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