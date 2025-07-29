В Канаде нашли две названные в честь нацистов улицы

В Канаде обнаружили две улицы, названые в честь нацистских коллаборационистов. Об этом сообщает американо-еврейское издание Forward.

По данным журналистов, в Эдмонтоне есть улица Питера Саварина. Этот человек был ветераном украинской добровольческой дивизии СС «Галичина», связанной с нацистской партией. Местные власти подтвердили название улицы, которое утвердили в 2007 году. Это произошло до того, как город узнал о Саварине и его роли во Второй мировой войне.

Также в городе Лондон канадской провинции Онтарио есть улица Макса Брозе. Он основал немецкую компанию Brose Fahrzeugteile и состоял в Нацистской партии во время войны. Суд признал его участие в партии номинальным.