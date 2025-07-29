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29 июля, 03:40

Площадь Польши сократилась на 68 гектаров вдоль Балтийского моря

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Czerep rubaszny

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Czerep rubaszny

Площадь Польши сократилась на 68 гектаров. Это произошло впервые с 2022 года, сообщает статистическое управление республики (GUS).

С начала 2022 года территория страны увеличивалась, но в этом году ситуация изменилась. Сокращения площади коснулись 11 воеводств. Наибольшее произошло в Западно-Поморском воеводстве — здесь уменьшение составило 35 гектаров. В Западно-Поморском и Поморском воеводствах границы вдоль побережья Балтийского моря соответствуют фактической морской линии.

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Польские власти сократили территорию страны, чтобы привести границы прибрежных зон в соответствие с реальной морской линией. Эти изменения основываются на данных геодезических исследований.

До этого Life.ru сообщал, что Польша завершила строительство электронного барьера на всей протяжённости границы с Белоруссией. Система мониторинга включает в себя видеонаблюдение и датчики движения.

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Лия Мурадьян
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