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Регион
24 июля, 18:02

Польша вышла из числа стран, запретивших противопехотные мины

Дуда подписал закон о выходе Польши из Конвенции о запрете противопехотных мин

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Karkhut

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Karkhut

Президент Польши Анджей Дуда утвердил закон, позволяющий стране выйти из Конвенции о запрете противопехотных мин. Информация об этом указана на официальном сайте польского лидера. Таким образом, теперь Польша может производить, применять и хранить противопехотные мины.

«Дуда подписал закон от 25 июня 2025 года о денонсации Конвенции о запрещении применения, накопления запасов, производства и передачи противопехотных мин и об их уничтожении, принятой в Осло 18 сентября 1997 года», — говорится в сообщении.

В марте текущего года Польша вместе с государствами Балтии и Финляндией заявляла о планах по выходу из Оттавской конвенции. Известно, что Хельсинки расторгнут соглашение в начале 2026 года. До этого западные СМИ писали, что Финляндия, Литва, Латвия, Эстония и Польша готовятся заминировать границы с Россией и Белоруссией.

Балтийские тигры всем скопом отказались от запрета на противопехотные мины
Балтийские тигры всем скопом отказались от запрета на противопехотные мины

Ране Владимир Зеленский подписал указ о выходе Украины из договора об отказе от противопехотных мин. Оттавская конвенция — международное соглашение, вступившее в силу в 1999 году, устанавливает глобальный запрет на противопехотные мины. Данным договором запрещено использование, производство, хранение и передача подобных мин.

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Наталья Демьянова
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