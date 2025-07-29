Два беспилотника ликвидировали в Смоленской области
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Два беспилотника сбили ночью над Смоленской областью. Об этом сообщил губернатор региона Василий Анохин.
«На место падения обломков направлены оперативные службы. По предварительным данным, пострадавших и разрушений нет», - написал глава области в телеграм-канале.
Анохин напомнил о запрете приближаться к обломкам сбитых БПЛА и призвал сообщать об их местоположении в экстренные службы по телефону 112.
Этой же ночью массированной атаке БПЛА подверглась Ростовская область. К сожалению, в Сальске при атаке дрона по автомобилю погиб мужчина.