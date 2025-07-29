Два беспилотника ликвидировали в Смоленской области

Два беспилотника сбили ночью над Смоленской областью. Об этом сообщил губернатор региона Василий Анохин.

«На место падения обломков направлены оперативные службы. По предварительным данным, пострадавших и разрушений нет», - написал глава области в телеграм-канале.

Анохин напомнил о запрете приближаться к обломкам сбитых БПЛА и призвал сообщать об их местоположении в экстренные службы по телефону 112.