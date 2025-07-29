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Регион
29 июля, 03:54

Два беспилотника ликвидировали в Смоленской области

Обложка © Telegram / Минобороны России

Обложка © Telegram / Минобороны России

Два беспилотника сбили ночью над Смоленской областью. Об этом сообщил губернатор региона Василий Анохин.

«На место падения обломков направлены оперативные службы. По предварительным данным, пострадавших и разрушений нет», - написал глава области в телеграм-канале.

Анохин напомнил о запрете приближаться к обломкам сбитых БПЛА и призвал сообщать об их местоположении в экстренные службы по телефону 112.

БПЛА уничтожили в Кингисеппском районе Ленобласти
БПЛА уничтожили в Кингисеппском районе Ленобласти

Этой же ночью массированной атаке БПЛА подверглась Ростовская область. К сожалению, в Сальске при атаке дрона по автомобилю погиб мужчина.

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Артур Лапсаков
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