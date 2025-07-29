«Скабрезная песенка»: В Афганистане ответили на сообщения о гимне с упоминанием черепов русских

Посольство Афганистана в Москве опровергло слова депутата Госдумы Алексея Чепы о том, что песня с фразой «груды черепов русских» якобы является официальным гимном страны. Дипмиссия назвала композицию «скабрезной песенкой» и подчеркнула, что действующие власти никакой гимн не утверждали.

«Современные власти Афганистана никакого гимна не утверждали. Не стоит путать скабрезную песенку с гимном страны», — заявили РБК в посольстве.

Поводом для реакции афганской стороны стали слова депутата Госдумы Алексея Чепы, который заявил о содержании в песне фразы «Посмотри на груды черепов, вот что осталось от русских». По его мнению, подобный текст должен стать поводом для пристального внимания к характеру отношений с Кабулом.

Напомним, Алексей Чепа также заявил, что Афганистан под управлением «Талибана»* должен проявлять уважение к партнёрству с Россией. Он отметил, что посещал страну полгода назад и видел заинтересованность талибов в диалоге с соседями. Однако по мнению депутата, дружеские отношения требуют соответствующего подхода