«Скабрезная песенка»: В Афганистане ответили на сообщения о гимне с упоминанием черепов русских
Посольство Афганистана опровергло утверждение Чепы о гимне талибов
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Посольство Афганистана в Москве опровергло слова депутата Госдумы Алексея Чепы о том, что песня с фразой «груды черепов русских» якобы является официальным гимном страны. Дипмиссия назвала композицию «скабрезной песенкой» и подчеркнула, что действующие власти никакой гимн не утверждали.
«Современные власти Афганистана никакого гимна не утверждали. Не стоит путать скабрезную песенку с гимном страны», — заявили РБК в посольстве.
Поводом для реакции афганской стороны стали слова депутата Госдумы Алексея Чепы, который заявил о содержании в песне фразы «Посмотри на груды черепов, вот что осталось от русских». По его мнению, подобный текст должен стать поводом для пристального внимания к характеру отношений с Кабулом.
Напомним, Алексей Чепа также заявил, что Афганистан под управлением «Талибана»* должен проявлять уважение к партнёрству с Россией. Он отметил, что посещал страну полгода назад и видел заинтересованность талибов в диалоге с соседями. Однако по мнению депутата, дружеские отношения требуют соответствующего подхода
* Деятельность движения запрещена в соответствии с решением ООН.