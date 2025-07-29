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29 июля, 06:33

Инфекционист предупредил об опасности поцелуев умершего на похоронах

Врач Миговски: Поцелуй усопшего в лоб на похоронах может привести к болезни

Обложка © Shutterstock./ FOTODOM / Pressmaster

Обложка © Shutterstock./ FOTODOM / Pressmaster

В разных культурах и традициях поцелуй в умершего лоб может иметь особое значение. Зачастую он прямым образом связан с ритуалами прощания: таким образом люди отдают уважение усопшим. Однако этот жест может обернуться заражением опасной и смертельной инфекцией, предупредил инфекционист Эдимилсон Миговски.

«Микробиота кожи живого человека и мёртвого различаются. После смерти происходят изменения, связанные с увеличением количества бактерий, потенциально способных вызывать различные болезни»,объяснил Миговски в беседе с изданием Terra.

Специалист объяснил, что основную угрозу на теле покойника представляют глаза, нос и рот, которые оказываются в непосредственной близости к лицу человека во время прощания с усопшим. Врач также уточнил, что скорбящие родственники нередко сталкиваются со снижением иммунитета на фоне горя, что также увеличивает риск проникновения в организм болезнетворных микробов.

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Мария Любицкая
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