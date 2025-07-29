Инфекционист предупредил об опасности поцелуев умершего на похоронах

В разных культурах и традициях поцелуй в умершего лоб может иметь особое значение. Зачастую он прямым образом связан с ритуалами прощания: таким образом люди отдают уважение усопшим. Однако этот жест может обернуться заражением опасной и смертельной инфекцией, предупредил инфекционист Эдимилсон Миговски.

«Микробиота кожи живого человека и мёртвого различаются. После смерти происходят изменения, связанные с увеличением количества бактерий, потенциально способных вызывать различные болезни», — объяснил Миговски в беседе с изданием Terra.