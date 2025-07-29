Щенок, найденный российскими бойцами в одном из освобождённых населённых пунктов ДНР, стал верным спутником военных и теперь сопровождает их с позиции на позицию. Об этом РИА «Новости» рассказал боец 36-й гвардейской мотострелковой бригады 29-й армии группировки войск «Восток» с позывным «Восток».

«Дай Бог, если получится, забрать себе домой. Животные, они сами по себе чувствуют тот же выход (Выстрел из орудия — прим. Life.ru), который человек не услышит, а он уже произведён. <...> Он как талисман наш, ну и как оберег», — сказал он.

История началась с того, что после освобождения одного из городов Донецкой Народной Республики бойцы заметили местных животных, которые остались без хозяев — кошек, собак, лошадей и даже коз. Сначала рядом с военными обосновалась одна собака, позже появилась вторая — как выяснилось, они были парой. Спустя время у них родился щенок, который теперь стал полноправным членом коллектива. По словам бойца, щенок сопровождает подразделение с населённого пункта в населённый пункт, и для многих он стал чем-то большим, чем просто животное — настоящим символом и живым напоминанием о доме.