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29 июля, 07:10

Сопровождает на позиции: Подобранный в ДНР щенок служит талисманом для бойцов ВС РФ

РИАН: Найденный на передовой щенок стал талисманом российских бойцов в ДНР

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / EllSan

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / EllSan

Щенок, найденный российскими бойцами в одном из освобождённых населённых пунктов ДНР, стал верным спутником военных и теперь сопровождает их с позиции на позицию. Об этом РИА «Новости» рассказал боец 36-й гвардейской мотострелковой бригады 29-й армии группировки войск «Восток» с позывным «Восток».

«Дай Бог, если получится, забрать себе домой. Животные, они сами по себе чувствуют тот же выход (Выстрел из орудия — прим. Life.ru), который человек не услышит, а он уже произведён. <...> Он как талисман наш, ну и как оберег», — сказал он.

История началась с того, что после освобождения одного из городов Донецкой Народной Республики бойцы заметили местных животных, которые остались без хозяев — кошек, собак, лошадей и даже коз. Сначала рядом с военными обосновалась одна собака, позже появилась вторая — как выяснилось, они были парой. Спустя время у них родился щенок, который теперь стал полноправным членом коллектива. По словам бойца, щенок сопровождает подразделение с населённого пункта в населённый пункт, и для многих он стал чем-то большим, чем просто животное — настоящим символом и живым напоминанием о доме.

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Четвероногие «сослуживцы» нередко становятся частью жизни бойцов на передовой. Ранее российский военный Чингис Дамбиев опубликовал видео, где вместе с сослуживцем разыграл сцену запуска дрона с котёнком на борту. Пушистого пассажира аккуратно «приземлили» на ящик с боеприпасами, а само видео вызвало улыбки и в окопах, и в соцсетях. Животные помогают военным сохранить тепло и человечность даже в самых тяжёлых условиях.

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Милена Скрипальщикова
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