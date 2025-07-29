Массовая авария парализовала движение на МКАД
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На 104-м километре внутренней стороны Московской кольцевой автодороги столкнулись три автомобиля, сообщает телеграм-канал «Дептранс. Оперативно».
«На внутренней стороне 104 км МКАД произошло ДТП с участием трех автомобилей», — говорится в сообщении.
На месте происшествия работают экстренные службы. Точное число пострадавших и обстоятельства аварии пока устанавливаются.
В Департаменте транспорта предупредили о серьёзных затруднениях движения на двухкилометровом участке дороги и рекомендовали водителям использовать альтернативные маршруты.
Ранее в посёлке Тишино Калининградской области произошло лобовое столкновение двух легковых автомобилей. В результате ДТП погибли два человека, ещё трое пострадавших с тяжёлыми травмами были госпитализированы. Для деблокировки людей из искорёженных машин на место происшествия выезжали спасатели МЧС.