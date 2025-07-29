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29 июля, 07:12

Массовая авария парализовала движение на МКАД

Обложка © Life.ru

Обложка © Life.ru

На 104-м километре внутренней стороны Московской кольцевой автодороги столкнулись три автомобиля, сообщает телеграм-канал «Дептранс. Оперативно».

«На внутренней стороне 104 км МКАД произошло ДТП с участием трех автомобилей», — говорится в сообщении.

На месте происшествия работают экстренные службы. Точное число пострадавших и обстоятельства аварии пока устанавливаются.

В Департаменте транспорта предупредили о серьёзных затруднениях движения на двухкилометровом участке дороги и рекомендовали водителям использовать альтернативные маршруты.

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Алиса Хуссаин
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