Массовая авария парализовала движение на МКАД

В Департаменте транспорта предупредили о серьёзных затруднениях движения на двухкилометровом участке дороги и рекомендовали водителям использовать альтернативные маршруты.

Ранее в посёлке Тишино Калининградской области произошло лобовое столкновение двух легковых автомобилей. В результате ДТП погибли два человека, ещё трое пострадавших с тяжёлыми травмами были госпитализированы. Для деблокировки людей из искорёженных машин на место происшествия выезжали спасатели МЧС.