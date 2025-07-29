На вакантную должность председателя Верховного суда начался приём заявок
ВККС: Объявлен приём заявок на пост главы Верховного суда
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О старте приёма документов от кандидатов на должность председателя Верховного суда России объявила Высшая квалификационная коллегия судей (ВККС). Заявки будут приниматься до 25 августа.
«В соответствии с Законом Российской Федерации от 26 июня 1992 года № 3132-1 «О статусе судей в Российской Федерации» Высшая квалификационная коллегия судей Российской Федерации объявляет об открытии вакантной должности — Председателя Верховного Суда Российской Федерации», — говорится в сообщении.
Приём документов будет вестись по будням: с понедельника по четверг — с 10:00 до 18:00, по пятницам — до 16:45. В середине дня предусмотрен перерыв с 13:00 до 13:45. Кто именно подаст документы на одну из главных юридических должностей страны, пока не уточняется. Имя нового председателя Верховного суда станет известно позднее, после рассмотрения всех кандидатур и последующего утверждения.
Вакансия на пост председателя Верховного суда открылась после внезапной смерти Ирины Подносовой. О её кончине сообщило окружение — как уточняется, она скончалась после тяжёлой болезни. Подробности о состоянии главы ВС не раскрывались.