На вакантную должность председателя Верховного суда начался приём заявок

Приём документов будет вестись по будням: с понедельника по четверг — с 10:00 до 18:00, по пятницам — до 16:45. В середине дня предусмотрен перерыв с 13:00 до 13:45. Кто именно подаст документы на одну из главных юридических должностей страны, пока не уточняется. Имя нового председателя Верховного суда станет известно позднее, после рассмотрения всех кандидатур и последующего утверждения.