«Вряд ли политическая фигура»: Названы возможные кандидаты на пост главы Верховного суда РФ

Назначение нового председателя Верховного суда РФ станет не только кадровым, но и политическим решением. Об этом заявили опрошенные эксперты, предположив, что выбор падёт на авторитетного в профессиональной среде и лояльного Кремлю кандидата.

«Это вряд ли будет политическая фигура. Как и Подносова не была политической фигурой, и [Вячеслав] Лебедев, кстати, когда его назначали, тоже не был. Это будет человек, который имеет авторитет в профессиональном сообществе», – отметил политолог Алексей Макаркин в беседе с РИА «ФедералПресс».

По его словам, новый руководитель, скорее всего, будет выбран из числа действующих судей Верховного или Конституционного судов. Политолог Рустам Юнусов считает, что одним из основных претендентов может стать заместитель председателя Верховного суда Игорь Крупнов. Как отмечает эксперт, его опыт работы с делами военнослужащих с 2014 года может сыграть важную роль при выборе кандидатуры, особенно в контексте текущей политической повестки.