Прощание с председателем Верховного суда РФ Подносовой пройдёт в Москве 24 июля

Прощание с председателем Верховного суда России Ириной Подносовой, скончавшейся от рака, состоится 24 июля в Центральной клинической больнице в Москве. Об этом сообщила пресс-служба Верховного суда РФ.

«Прощание с Ириной Леонидовной Подносовой состоится 24 июля с 12:00 до 14:00 в траурном зале Центральной клинической больницы по адресу: г. Москва, ул. Маршала Тимошенко, 25», — сказано в заявлении.