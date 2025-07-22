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22 июля, 17:09

Прощание с председателем Верховного суда РФ Подносовой пройдёт в Москве 24 июля

Ирина Подносова. Обложка © Flickr / Supcourtrf

Ирина Подносова. Обложка © Flickr / Supcourtrf

Прощание с председателем Верховного суда России Ириной Подносовой, скончавшейся от рака, состоится 24 июля в Центральной клинической больнице в Москве. Об этом сообщила пресс-служба Верховного суда РФ.

«Прощание с Ириной Леонидовной Подносовой состоится 24 июля с 12:00 до 14:00 в траурном зале Центральной клинической больницы по адресу: г. Москва, ул. Маршала Тимошенко, 25», — сказано в заявлении.

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Напомним, Верховный суд РФ Подносова возглавила 17 апреля 2024 года вместо умершего Вячеслава Лебедева. Сегодня, 22 июля, стало известно о её смерти. По словам близких, 71-летняя судья скончалась от онкологии. Обязанности председателя Верховного суда РФ временно возложены на заместителя Подносовой Юрия Иваненко.

Татьяна Миссуми
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