Прощание с председателем Верховного суда РФ Подносовой пройдёт в Москве 24 июля
Ирина Подносова. Обложка © Flickr / Supcourtrf
Прощание с председателем Верховного суда России Ириной Подносовой, скончавшейся от рака, состоится 24 июля в Центральной клинической больнице в Москве. Об этом сообщила пресс-служба Верховного суда РФ.
«Прощание с Ириной Леонидовной Подносовой состоится 24 июля с 12:00 до 14:00 в траурном зале Центральной клинической больницы по адресу: г. Москва, ул. Маршала Тимошенко, 25», — сказано в заявлении.
Напомним, Верховный суд РФ Подносова возглавила 17 апреля 2024 года вместо умершего Вячеслава Лебедева. Сегодня, 22 июля, стало известно о её смерти. По словам близких, 71-летняя судья скончалась от онкологии. Обязанности председателя Верховного суда РФ временно возложены на заместителя Подносовой Юрия Иваненко.