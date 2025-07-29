В одной из стран СНГ запретили порносайты
В Киргизии законодательно запретили сайты с порнографией
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В Киргизии начал действовать запрет на порносайты, вскоре начнутся работы по блокировке ресурсов с материалами для взрослых. Президент страны Садыр Жапаров подписал соответствующий закон.
«Президент Киргизии Садыр Жапаров подписал закон «О запрете доступа к сайтам, содержащим контент с элементами порнографического характера в интернет-пространстве», — сообщили в пресс-службе киргизского лидера.
Закон устанавливает два критерия для определения времени распространения контента с порнографическими элементами в Киргизии: первое появление в интернете или получение сведений о нём уполномоченным государственным органом.
В случае обнаружения порнографических материалов, интернет-провайдеры приостановят доступ к соответствующим сайтам на период до двух месяцев. Закон вступает в силу через десять дней после его официального обнародования.
Законодательство большинства стран СНГ предусматривает ограничения или полный запрет на доступ к порнографическим веб-сайтам. В частности, в России Роскомнадзор осуществляет блокировку крупных порнографических ресурсов. Аналогичные меры, вплоть до уголовной ответственности за распространение порнографии, применяются в Беларуси, Казахстане и Узбекистане. А вот на Украине, напротив, могут разрешить порнографию по инициативе Владимира Зеленского.