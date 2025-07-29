В одной из стран СНГ запретили порносайты

В Киргизии начал действовать запрет на порносайты, вскоре начнутся работы по блокировке ресурсов с материалами для взрослых. Президент страны Садыр Жапаров подписал соответствующий закон.

«Президент Киргизии Садыр Жапаров подписал закон «О запрете доступа к сайтам, содержащим контент с элементами порнографического характера в интернет-пространстве», — сообщили в пресс-службе киргизского лидера.

Закон устанавливает два критерия для определения времени распространения контента с порнографическими элементами в Киргизии: первое появление в интернете или получение сведений о нём уполномоченным государственным органом.

В случае обнаружения порнографических материалов, интернет-провайдеры приостановят доступ к соответствующим сайтам на период до двух месяцев. Закон вступает в силу через десять дней после его официального обнародования.