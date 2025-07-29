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Регион
29 июля, 08:16

В одной из стран СНГ запретили порносайты

В Киргизии законодательно запретили сайты с порнографией

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / M-SUR

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / M-SUR

В Киргизии начал действовать запрет на порносайты, вскоре начнутся работы по блокировке ресурсов с материалами для взрослых. Президент страны Садыр Жапаров подписал соответствующий закон.

«Президент Киргизии Садыр Жапаров подписал закон «О запрете доступа к сайтам, содержащим контент с элементами порнографического характера в интернет-пространстве», — сообщили в пресс-службе киргизского лидера.

Закон устанавливает два критерия для определения времени распространения контента с порнографическими элементами в Киргизии: первое появление в интернете или получение сведений о нём уполномоченным государственным органом.

В случае обнаружения порнографических материалов, интернет-провайдеры приостановят доступ к соответствующим сайтам на период до двух месяцев. Закон вступает в силу через десять дней после его официального обнародования.

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Законодательство большинства стран СНГ предусматривает ограничения или полный запрет на доступ к порнографическим веб-сайтам. В частности, в России Роскомнадзор осуществляет блокировку крупных порнографических ресурсов. Аналогичные меры, вплоть до уголовной ответственности за распространение порнографии, применяются в Беларуси, Казахстане и Узбекистане. А вот на Украине, напротив, могут разрешить порнографию по инициативе Владимира Зеленского.

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Мария Любицкая
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