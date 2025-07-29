«Это что, гроб?» Пугающая находка поставила на уши целый двор в Петербурге
78.ru: В дворе дома в Петербурге обнаружили пустой гроб с белой атласной обивкой
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В центре Санкт-Петербурга жители обнаружили во дворе дома на Галерной улице гроб с белой атласной обивкой. Как выяснилось, необычный предмет оказался... кроватью местного жителя.
Коля забирает кровать из петербургской подворотни. Видео © 78.ru
Горожане предположили, что гроб используют в качестве реквизита на съёмках, сообщает 78.ru. Однако вскоре появился владелец и объяснил ситуацию. Нельзя сказать, что после этого вопросов не осталось.
«Это кровать моя. Коля опять вынес. Коля, занеси кровать!» — выкрикнул высунувшийся из окна первого этажа владелец гроба.
Как видно на видео выше, после этого молодой человек (вероятно, Николай) выбежал в подворотню и понёс гроб (кровать) в дом. Зачем он выносил его ночью в подворотню и как в это время владелец такого необычного ложа спал — остаётся тайной.
Не исключено, что владелец гроба из Петербурга вдохновился советом миллиардера Германа Стерлигова, недавно советовавшего россиянам заблаговременно запастись гробами. Эксцентричный христианин хвастался двумя, который ему смастерили сыновья. Стерлигов убеждён, что гроб должен быть, но не рекомендует как-то богато или изысканно его украшать.