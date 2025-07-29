«Это что, гроб?» Пугающая находка поставила на уши целый двор в Петербурге

В центре Санкт-Петербурга жители обнаружили во дворе дома на Галерной улице гроб с белой атласной обивкой. Как выяснилось, необычный предмет оказался... кроватью местного жителя.

Коля забирает кровать из петербургской подворотни. Видео © 78.ru

Горожане предположили, что гроб используют в качестве реквизита на съёмках, сообщает 78.ru. Однако вскоре появился владелец и объяснил ситуацию. Нельзя сказать, что после этого вопросов не осталось.

«Это кровать моя. Коля опять вынес. Коля, занеси кровать!» — выкрикнул высунувшийся из окна первого этажа владелец гроба.

Как видно на видео выше, после этого молодой человек (вероятно, Николай) выбежал в подворотню и понёс гроб (кровать) в дом. Зачем он выносил его ночью в подворотню и как в это время владелец такого необычного ложа спал — остаётся тайной.