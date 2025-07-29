Не айтишники и не банкиры: Названы рабочие, которые получают по 200 тысяч в месяц
Сварщики в Якутии стали одними из самых высокооплачиваемых рабочих в России
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Сварщик в Якутии может зарабатывать больше офисного топа в Москве — до 245 тысяч рублей ежемесячно. Об этом сообщает РБК.
Также в топе — машинисты спецтехники, в Якутии им предлагают до 217 тысяч. В Приморском крае высоко ценятся бетонщики и электромонтажники — их заработки составляют 170,2 и 173,6 тысячи соответственно. Не отстаёт и Костромская область, где токарям предлагают 213,8 тысячи, а фрезеровщикам — 163,5 тысячи рублей. В Забайкалье слесари могут рассчитывать на 139 тысяч, а машинисты спецтехники — на 135 тысяч. Замыкает пятёрку Ленинградская область: здесь фрезеровщики зарабатывают до 183 тысяч рублей, токари — до 177 тысяч. Все указанные предложения касаются специалистов с опытом от одного до трёх лет и фиксированным графиком.
Рабочие специальности сегодня сполне конкурируют с IT-сферой: устойчивый спрос на квалифицированных сварщиков, токарей, фрезеровщиков делает эти профессии одними из самых высокооплачиваемых.
На фоне развития автоматизации и искусственного интеллекта постепенно теряют актуальность ряд профессий, ранее считавшихся массовыми. По прогнозу, к 2030 году исчезнут или значительно сократятся такие специальности, как кассиры, операторы колл-центров, сотрудники складов, бухгалтеры и даже журналисты. На их место придут машины и цифровые решения. В то же время растёт потребность в квалифицированных рабочих — сварщиках, токарях, фрезеровщиках — тех, чьи навыки сложно заменить алгоритмами.