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29 июля, 09:53

«Здесь пожёстче»: Российский прыгун в воду Фокин оценил судейство на ЧМ в Сингапуре

Прыгун в воду Фокин: Судьи на ЧМ в Сингапуре не прощают ошибок

Геннадий Фокин. Обложка © ТАСС / ЕРА

Геннадий Фокин. Обложка © ТАСС / ЕРА

Международные судьи на чемпионате мира по водным видам спорта в Сингапуре менее снисходительны к ошибкам, чем российские арбитры. Об этом рассказал прыгун в воду из РФ Геннадий Фокин.

«Вообще, есть такое дело. Сразу чувствуется, что здесь пожёстче судят, чем у нас, ошибки вообще не прощают», — заявил спортсмен в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Рустамом Имамовым.

Он добавил, что российским спортсменам необходимо адаптироваться к международным стандартам судейства, поскольку они долгое время не участвовали в крупных зарубежных соревнованиях. Фокин подчеркнул важность безупречного исполнения элементов, чтобы не давать судьям поводов для снижения оценок.

Чемпионат мира по водным видам спорта — 2025 проходит в Сингапуре. Российские атлеты выступают в нейтральном статусе.

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Юрий Лысенко
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