Выбитые окна и повреждённые фасады: Появилось фото Донецка после ночного удара ВСУ

Мэр Донецка Алексей Кулемзин показал последствия ночного обстрела ВСУ. Фотографии разрушений после атаки украинских сил он опубликовал глава в своём телеграм-канале.

По данным местных властей, удары пришлись по Киевскому и Ворошиловскому районам. В результате атаки беспилотниками повреждены бизнес-центр «Пушкинский» и два жилых дома на улицах Артёма и Миронова. Основные разрушения зафиксированы в остеклении зданий и балконных конструкциях.

Последствия ночного удара ВСУ по Донецку. Фото © Telegram / Алексей КулемZин

«К счастью, пострадавших нет», — написал Кулемзин.

Фото © Telegram / Алексей КулемZин

В сообщении подчёркивается, что информация о последствиях обстрела продолжает уточняться. На опубликованных фотографиях видны выбитые стёкла и повреждённые фасады зданий.