Выбитые окна и повреждённые фасады: Появилось фото Донецка после ночного удара ВСУ
Глава Донецка Кулемзин показал последствия ночной атаки ВСУ
Мэр Донецка Алексей Кулемзин показал последствия ночного обстрела ВСУ. Фотографии разрушений после атаки украинских сил он опубликовал глава в своём телеграм-канале.
По данным местных властей, удары пришлись по Киевскому и Ворошиловскому районам. В результате атаки беспилотниками повреждены бизнес-центр «Пушкинский» и два жилых дома на улицах Артёма и Миронова. Основные разрушения зафиксированы в остеклении зданий и балконных конструкциях.
Последствия ночного удара ВСУ по Донецку. Фото © Telegram / Алексей КулемZин
«К счастью, пострадавших нет», — написал Кулемзин.
Фото © Telegram / Алексей КулемZин
В сообщении подчёркивается, что информация о последствиях обстрела продолжает уточняться. На опубликованных фотографиях видны выбитые стёкла и повреждённые фасады зданий.
Напомним, прошедшей ночью ВСУ нанесли массированный удар по территории Донецкой народной республики. По свидетельствам очевидцев, обстрелы начались после 23:00 и продолжались несколько часов. Наибольшие разрушения зафиксированы в Куйбышевском районе Донецка, где возник крупный пожар.
Обложка © Telegram / Алексей КулемZин