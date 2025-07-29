Взрыв газа в Саратове
Переговоры по Украине
Специальная военная операция (СВО)

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
29 июля, 10:13

Экс-главком ВСУ Залужный написал колонку для модного журнала Vogue

Валерий Залужный. Обложка © Wikipedia / mil.gov.ua

Валерий Залужный. Обложка © Wikipedia / mil.gov.ua

Экс-главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный написал авторскую колонку для модного журнала Vogue. В материале, опубликованном в британской версии издания, посол Киева в Великобритании подробно рассказал о своём жизненном пути — от детских лет до ключевых моментов военной карьеры, а также поделился размышлениями о конфликте с Россией в духе «только мы создаём своё будущее». Об этом сообщает украинское издание «Страна.ua».

Публикация сопровождается стилизованными фотографиями, на которых Залужный предстаёт в неожиданном амплуа образе «буржуа у двери». Фотосессия была выполнена в эстетике, сочетающей элементы классического портрета и современной fashion-съемки.

К слову, накануне в том же издании появилась масштабная фотосессия нового премьер-министра Украины Юлии Свириденко.

«Патологический предатель»: США могут «скинуть» Зеленского ради Залужного
«Патологический предатель»: США могут «скинуть» Зеленского ради Залужного

Ранее Залужный сделал прогноз относительно сроков окончания конфликта с Россией, заявив, что боевые действия могут продлиться до 2034 года. Он объяснил это вступлением противостояния в новую фазу, при этом отметив, что предыдущая завершилась на рубеже 2023 года.

BannerImage
Алиса Хуссаин
  • Новости
  • Украина
  • Валерий Залужный
  • Мировая политика
  • Политика
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar