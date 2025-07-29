Экс-главком ВСУ Залужный написал колонку для модного журнала Vogue

Экс-главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный написал авторскую колонку для модного журнала Vogue. В материале, опубликованном в британской версии издания, посол Киева в Великобритании подробно рассказал о своём жизненном пути — от детских лет до ключевых моментов военной карьеры, а также поделился размышлениями о конфликте с Россией в духе «только мы создаём своё будущее». Об этом сообщает украинское издание «Страна.ua».

Публикация сопровождается стилизованными фотографиями, на которых Залужный предстаёт в неожиданном амплуа образе «буржуа у двери». Фотосессия была выполнена в эстетике, сочетающей элементы классического портрета и современной fashion-съемки.

К слову, накануне в том же издании появилась масштабная фотосессия нового премьер-министра Украины Юлии Свириденко.