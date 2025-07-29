Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков напомнил, что Германия активно участвует в нагнетании русофобии в Европе, стремясь создать образ врага из России. В беседе с журналистами он отметил, что Берлин пытается занять лидирующую позицию в этом процессе и делает всё возможное для формирования негативного имиджа нашей страны.

«Германия очень активно принимает участие в таком нагнетании истеричной русофобии на Европейском континенте. Германия пытается и здесь тоже играть лидирующую роль, поэтому делается все для того, чтобы формировать образ врага из нашей страны», — заявил пресс-секретарь российского лидера и добавил, что намерения по формированию образа врача из России совсем не в интересах народов ЕС.