В Кремле высказались о роли Германии в истеричной русофобии Европы
Песков: Берлин активно участвует в нагнетании истеричной русофобии в Европе
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Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков напомнил, что Германия активно участвует в нагнетании русофобии в Европе, стремясь создать образ врага из России. В беседе с журналистами он отметил, что Берлин пытается занять лидирующую позицию в этом процессе и делает всё возможное для формирования негативного имиджа нашей страны.
«Германия очень активно принимает участие в таком нагнетании истеричной русофобии на Европейском континенте. Германия пытается и здесь тоже играть лидирующую роль, поэтому делается все для того, чтобы формировать образ врага из нашей страны», — заявил пресс-секретарь российского лидера и добавил, что намерения по формированию образа врача из России совсем не в интересах народов ЕС.
В связи с этим официальный представитель МИД РФ Мария Захарова предложила начать отмечать Международный день борьбы с русофобией. По её мнению, Запад заигрался в ненависть ко всему русскому и пора объявить именно такой праздник.