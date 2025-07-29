Взрыв газа в Саратове
Переговоры по Украине
Специальная военная операция (СВО)

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
29 июля, 09:58

В Кремле высказались о роли Германии в истеричной русофобии Европы

Песков: Берлин активно участвует в нагнетании истеричной русофобии в Европе

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / meunierd

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / meunierd

Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков напомнил, что Германия активно участвует в нагнетании русофобии в Европе, стремясь создать образ врага из России. В беседе с журналистами он отметил, что Берлин пытается занять лидирующую позицию в этом процессе и делает всё возможное для формирования негативного имиджа нашей страны.

«Германия очень активно принимает участие в таком нагнетании истеричной русофобии на Европейском континенте. Германия пытается и здесь тоже играть лидирующую роль, поэтому делается все для того, чтобы формировать образ врага из нашей страны», — заявил пресс-секретарь российского лидера и добавил, что намерения по формированию образа врача из России совсем не в интересах народов ЕС.

В связи с этим официальный представитель МИД РФ Мария Захарова предложила начать отмечать Международный день борьбы с русофобией. По её мнению, Запад заигрался в ненависть ко всему русскому и пора объявить именно такой праздник.

«Выставляет свою глупость»: Пушков отреагировал на слова русофоба Стубба и поставил его на место
«Выставляет свою глупость»: Пушков отреагировал на слова русофоба Стубба и поставил его на место
BannerImage
Оксана Попова
  • Новости
  • Дмитрий Песков
  • Германия
  • Мировая политика
  • Политика
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar