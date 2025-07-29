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29 июля, 10:21

«Ни шатко, ни валко»: В Кремле оценили прогресс нормализации российско-американских отношений

Песков: Нормализация отношений между США и Россией замедлилась

Обложка © Life.ru

Обложка © Life.ru

Нормализация российско-американских отношений замедлилась и сейчас идёт крайне вяло. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

«Есть замедление, действительно. Пока процесс нормализации отношений, скажем так, идёт ни шатко ни валко, — сказал Песков на брифинге.

Таким образом Песков ответил на вопрос о потеплении отношений между Россией и США и прогрессе в данном направлении.

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Напомним, запланированные на середину июня переговоры между Россией и США по дипраздражителям были перенесены на неопределённый срок по решению американской стороны. В МИД России заявили, что рассчитывают на непродолжительную паузу в диалоге. Переговоры по снижению дипломатической напряжённости между двумя странами ведутся с 27 февраля, за это время состоялось два раунда переговоров в Стамбуле. Российскую делегацию возглавляет посол в Вашингтоне Александр Дарчиев, а американскую — заместитель помощника госсекретаря по европейским и евразийским делам Соната Коултер.

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Александр Юнашев
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