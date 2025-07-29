Лёд исчезает: Температура Ладожского озера обновила рекорд

Рекордное увеличение продолжительности тёплого периода года в регионе Ладожского озера было зафиксировано учёными Санкт-Петербургского Федерального исследовательского центра РАН (СПб ФИЦ РАН). По информации экспертов, которая была предоставлена ТАСС, это приводит к преждевременному исчезновению ледового покрытия водоёма.

«Данные свидетельствуют о явных признаках потепления зимних периодов и перестройки ледового режима Ладожского озера, что определяется глобальными изменениями климата Земли в целом. Полученные результаты служат основой для разработки прогностических моделей изменения всей экосистемы Ладожского озера», — заявил руководитель Лаборатории географии и гидрологии Института озероведения РАН, профессор, доктор географических наук Михаил Науменко.

Анализ гидрофизических данных Ладожского озера, собранных учёными в период с 1897 по 2024 год, выявил выраженные климатические изменения. По сообщению пресс-службы СПб ФИЦ РАН, наблюдаются устойчивые тренды роста среднегодовой температуры как воздуха, так и воды, а также увеличение длительности тёплого сезона и сокращение льда на поверхности водоёма.

Например, с 2013 года средняя годовая температура на севере Ладоги повысилась на 2°C (до 4,5°C) относительно начала XX века, а в 2020 году достигла 6,5°C. За последние 30 лет отмечено увеличение числа мягких и экстремально теплых зим, что привело к общему удлинению теплого периода в районе озера.

Следствием температурных аномалий являются заметные трансформации ледового покрова Ладоги. Впервые за период спутниковых наблюдений, в течение последнего десятилетия, глубоководные участки озера ежегодно оставались свободными ото льда. Рекордно низкое покрытие льдом — всего 20% акватории — было зафиксировано в необычайно теплую зиму 2020 года.

По словам Науменко, раннее таяние льдов Ладожского озера способствует глубокому проникновению ветровой энергии и солнечной радиации в водную массу, что, в свою очередь, влечёт за собой трансформацию всей его экологической системы.

Расположенное на территории Карелии и Ленинградской области Ладожское озеро является крупнейшим пресноводным водоёмом на европейском континенте. Оно питается более чем 40 реками и является началом реки Невы. Оно соединяет Балтику с Северным Ледовитым океаном, служит источником питьевой воды.