Выяснилось, во сколько обойдётся для россиян отдых на курорте для богачей

Туристы из РФ смогут отдохнуть в отелях на Мальдивах со скидкой до 70%. Как отметили в Ассоциации туроператоров России (АТОР), в этом сезоне число желающих отдохнуть на островах заметно увеличилось.

По сравнению с 2024 годом количество желающих отдохнуть на любимом курорте богачей возросло на 15-30%. Увеличению спроса послужили привлекательные сезонные предложения в престижных четырёх- и пятизвёздочных отелях. Скидки достигают до 70% по сравнению с зимними расценками. Размер снижений зависит от загрузки гостиниц или вилл.

Помимо этого клиентам предоставляют приятные бонусы. Например, бесплатное повышение типа питания или номера. Отмечается, что такие условия будут действовать вплоть до конца сентября. Таким образом, в первой половине августа недельный отдых для двух человек в престижном отеле на Мальдивах по системе «всё включено» обойдётся примерно в 430 тысяч рублей. В пятизвёздочных гостиницах ценник может варьироваться от 400 до 550 тысяч рублей.

Стоимость прямых рейсов оплачивается отдельно. На одного пассажира с багажом авиаперелёт может стоить до 185 тысяч рублей. Значительно дешевле будут варианты с пересадками. В Китае, Египте и ОАЭ сумма варьируется от 71 до 86 тысяч рублей в обе стороны.