Песков: Путин заявлением о ВМФ напомнил Германии о потенциале России

Заявления президента России Владимира Путина о развитии Военно-морского флота России является чётким и своевременным сигналом в адрес тех, кто пытается бряцать оружием у российских границ. Об этом заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков, комментируя реакцию Берлина на выступление главы государства.

«Это лишний раз напоминает им о потенциале нашей страны по обеспечению нашей безопасности и интересов, тем более в столь важном для нас регионе, как Балтика», — отметил представитель Кремля на брифинге.

Таким образом Москва даёт понять, что у России достаточно сил и ресурсов, чтобы надёжно защищать свои интересы и не допустить вмешательства в дела стратегически важного региона.