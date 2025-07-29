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29 июля, 10:35

Песков: Путин заявлением о ВМФ напомнил Германии о потенциале России

Обложка © ТАСС / Юрий Смитюк

Обложка © ТАСС / Юрий Смитюк

Заявления президента России Владимира Путина о развитии Военно-морского флота России является чётким и своевременным сигналом в адрес тех, кто пытается бряцать оружием у российских границ. Об этом заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков, комментируя реакцию Берлина на выступление главы государства.

«Это лишний раз напоминает им о потенциале нашей страны по обеспечению нашей безопасности и интересов, тем более в столь важном для нас регионе, как Балтика», — отметил представитель Кремля на брифинге.

Таким образом Москва даёт понять, что у России достаточно сил и ресурсов, чтобы надёжно защищать свои интересы и не допустить вмешательства в дела стратегически важного региона.

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Ранее Владимир Путин в ходе проверки учений «Июльский шторм» в рамках Дня ВМФ России по видеосвязи заявил о намерении Москвы продолжать оснащение флота современной техникой и совершенствовать подготовку личного состава. Глава государства заявил, что ВМФ обретёт новую мощь и расширит свои возможности после преобразования пяти бригад морской пехоты в дивизии. Позднее в Правительстве Германии заявили, что «принимают к сведению» планы РФ по модернизации ВМФ.

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Мария Любицкая
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