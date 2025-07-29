«Щадит нас по ночам»: Актёр Стебунов впервые стал отцом и раскрыл имя сына
Актёр Стебунов впервые стал отцом и сообщил, что сына назвали Германом
Обложка © ТАСС / Софья Сандурская
Актёр Иван Стебунов и его супруга Елена стали родителями. Мальчик родился без осложнений, молодые родители уже выбрали имя для первенца. Об этом «СтарХиту» сообщил сам артист.
«Роды прошли легко, буквально за полтора часа. Малыш — настоящий красавец получился, у него такое интересное смешение кровей — русской, еврейской, татарской. Характер тоже прекрасный: по ночам щадит нас, даёт поспать», — сказал он.
Стебунов отметил, что испытал непередаваемые ощущения, когда впервые взял сына на руки. Малыша назвали Герман. Актёр признался, что они с супругой искали вариант с буквой «р» и перебирали многие варианты, но остановились на имени персонажа, которого Иван играет в «Пиковой даме».
Накануне о пополнении в семье сообщила и визажист Милена Шевченко, которой СМИ приписывают роман с Михаилом Галустяном. Она родила второго сына 27 июля в перинатальном центре Екатеринбурга. В соцсетях Шевченко поделилась кадрами из роддома, не уточнив, кто отец ребёнка. Судя по снимкам, мама и малыш чувствуют себя хорошо.