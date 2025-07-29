«Щадит нас по ночам»: Актёр Стебунов впервые стал отцом и раскрыл имя сына

Актёр Иван Стебунов и его супруга Елена стали родителями. Мальчик родился без осложнений, молодые родители уже выбрали имя для первенца. Об этом «СтарХиту» сообщил сам артист.

«Роды прошли легко, буквально за полтора часа. Малыш — настоящий красавец получился, у него такое интересное смешение кровей — русской, еврейской, татарской. Характер тоже прекрасный: по ночам щадит нас, даёт поспать», — сказал он.

Стебунов отметил, что испытал непередаваемые ощущения, когда впервые взял сына на руки. Малыша назвали Герман. Актёр признался, что они с супругой искали вариант с буквой «р» и перебирали многие варианты, но остановились на имени персонажа, которого Иван играет в «Пиковой даме».