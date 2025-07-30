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30 июля, 06:56

Малыш попробовал на вкус вертушку из известного магазина и наелся стеклянной пыли

SHOT: Ребёнок из Бурятии наелся стеклянной пыли, прокусив игрушку из Fix Price

В Улан-Удэ полуторагодовалый ребёнок разгрыз «игрушку» из Fix Price, которая была сделана из стекловолокна. Малыш чудом не пострадал.

Малыш, прокусивший игрушку, наполненную стеклянной пылью. Видео © Telegram / SHOT

Как сообщает телеграм-канал SHOT, молодая мама купила сыну пластиковую вертушку в отделе детских товаров. Однако при попытке поиграть малыш раскусил ручку, и его рот моментально покрылся чёрным налётом. Мама, пытаясь понять, что произошло, взялась за осколки на ручке и почувствовала, как в кожу впиваются десятки микроскопических заноз. Стеклянная пыль буквально въелась в ладони.

Позже женщина выяснила, что предмет на самом деле являлся садовой декорацией, но каким-то образом оказался на полке с игрушками. К счастью, ребёнку удалось избежать травм — мелкие частицы не проникли в слизистую.

Годовалый малыш перепутал почти метровую кобру с игрушкой и загрыз её
Годовалый малыш перепутал почти метровую кобру с игрушкой и загрыз её

А под Омском малышка, гостившая у бабушки, обнаружила в доме таблетку и проглотила её. Та оказалась крысиным ядом. Девочку экстренно госпитализировали, её жизни ничего не угрожает.

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Обложка © Telegram / SHOT

Мария Любицкая
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