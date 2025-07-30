Малыш попробовал на вкус вертушку из известного магазина и наелся стеклянной пыли

В Улан-Удэ полуторагодовалый ребёнок разгрыз «игрушку» из Fix Price, которая была сделана из стекловолокна. Малыш чудом не пострадал.

Малыш, прокусивший игрушку, наполненную стеклянной пылью. Видео © Telegram / SHOT

Как сообщает телеграм-канал SHOT, молодая мама купила сыну пластиковую вертушку в отделе детских товаров. Однако при попытке поиграть малыш раскусил ручку, и его рот моментально покрылся чёрным налётом. Мама, пытаясь понять, что произошло, взялась за осколки на ручке и почувствовала, как в кожу впиваются десятки микроскопических заноз. Стеклянная пыль буквально въелась в ладони.

Позже женщина выяснила, что предмет на самом деле являлся садовой декорацией, но каким-то образом оказался на полке с игрушками. К счастью, ребёнку удалось избежать травм — мелкие частицы не проникли в слизистую.