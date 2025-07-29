«Грозовые ворота» в Геленджике разгромили и испохабили
Mash: Вандалы разгромили и изрисовали Грозовые ворота в Геленджике
Вандалы уничтожили знаменитые «Грозовые ворота» — одну из главных достопримечательностей Геленджика. Известный объект, получивший популярность после съёмок одноименного военного фильма, был варварски разрушен неизвестными. Как сообщает телеграм-канал Kub Mash, за одну ночь достопримечательность превратили в «заброшку» — стены исписаны граффити, элементы конструкции повреждены.
Последствия акта вандализма уже ощутили на себе местные туроператоры — десятки экскурсий пришлось отменить. Водители экскурсионных УАЗиков, частные гиды и турагентства подсчитывают убытки. По предварительным оценкам, ущерб может исчисляться сотнями тысяч рублей.
Вандалы разгромили и изрисовали Грозовые ворота в Геленджике. Видео © Telegram / Mash
Местные жители убеждены, что это не просто хулиганство. Для такого масштаба разрушений потребовались бы профессиональные инструменты и тщательная подготовка. Основной версией происшествия считают конфликт между владельцем территории и жителями окрестных районов, который мог обостриться из-за финансовых вопросов, связанных с организацией экскурсий.
Напомним, что «Грозовые ворота» приобрели всероссийскую известность после выхода в 2006 году военной драмы, снятой по мотивам событий Второй чеченской кампании. Именно кинолента сделала это место популярным туристическим объектом.
А ранее вандалы устроили погром на кладбище в посёлке Ближний Береговой Челябинской области. Группа подростков в возрасте до 14 лет, повредила десятки захоронений. Посетители, пришедшие навестить могилы близких, обнаружили опрокинутые столики, разбросанные цветы и игрушки, а также разбитые надгробия.
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