В РЖД сообщили о задержке 18 поездов из-за атаки БПЛА в Ростовской области

Восемнадцать пассажирских поездов столкнулись с задержками движения после чрезвычайного происшествия с беспилотником в Ростовской области, сообщает пресс-служба РЖД. Максимальная продолжительность задержки достигает семи часов.

Компания подчеркнула, что пассажиры, находящиеся в поездах с опозданием свыше четырех часов, получат бесплатное питание. Персонал поездных бригад оказывает необходимую поддержку и помощь гражданам. Руководство РЖД активно предпринимает меры для сокращения периода задержки поездов и возвращения графика в нормальное русло.