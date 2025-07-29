В РЖД сообщили о задержке 18 поездов из-за атаки БПЛА в Ростовской области
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Восемнадцать пассажирских поездов столкнулись с задержками движения после чрезвычайного происшествия с беспилотником в Ростовской области, сообщает пресс-служба РЖД. Максимальная продолжительность задержки достигает семи часов.
Компания подчеркнула, что пассажиры, находящиеся в поездах с опозданием свыше четырех часов, получат бесплатное питание. Персонал поездных бригад оказывает необходимую поддержку и помощь гражданам. Руководство РЖД активно предпринимает меры для сокращения периода задержки поездов и возвращения графика в нормальное русло.
Получить дополнительную информацию о движении состава можно через мобильное приложение «РЖД Пассажирам», официальный сайт компании или позвонив в службу поддержки клиентов по номеру телефона 8-800-775-00-00 круглосуточно.
Напомним, что в результате сегодняшней ночной атаки ВСУ на Ростовскую область в городе Сальске погиб мирный житель. Удары дронов отражали в Каменске-Шахтинском, Волгодонске, Боковском и Тарасовском районах региона. В результате атак также загорелась подстанция.