Волгоградский подросток случайно подорвал себя гранатой

В Волгограде трагически погиб 14-летний мальчик вследствие взрыва гранаты, относящейся, вероятно, ко временам Великой Отечественной войны. Как пишет SHOT, инцидент случился недавно в квартире жилого дома на улице Морской.

Первоначальные выводы указывают на то, что причиной гибели ребёнка стала случайная детонация старого военного снаряда. Сейчас сотрудники правоохранительных органов проводят расследование обстоятельств произошедшего.