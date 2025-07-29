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Регион
29 июля, 11:32

Волгоградский подросток случайно подорвал себя гранатой

SHOT: Волгоградский подросток погиб при взрыве гранаты времён ВОВ

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Melnikov Dmitriy

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Melnikov Dmitriy

В Волгограде трагически погиб 14-летний мальчик вследствие взрыва гранаты, относящейся, вероятно, ко временам Великой Отечественной войны. Как пишет SHOT, инцидент случился недавно в квартире жилого дома на улице Морской.

Первоначальные выводы указывают на то, что причиной гибели ребёнка стала случайная детонация старого военного снаряда. Сейчас сотрудники правоохранительных органов проводят расследование обстоятельств произошедшего.

Стала известна личность мужчины, из-за которого мог произойти взрыв в Саратове
Стала известна личность мужчины, из-за которого мог произойти взрыв в Саратове

Также ранее в исправительной колонии №9 города Волгограда произошел взрыв газового баллона. Инцидент случился во время ремонтных работ. Пострадали четыре человека.

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Оксана Попова
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