Стала известна личность мужчины, из-за которого мог произойти взрыв в Саратове

Стала известна личность мужчины, из-за которого мог произойти взрыв газа в многоэтажном доме в Саратове. Как сообщает SHOT, незадолго до трагедии он расстался с женой.

По данным следствия, 39-летний Юрий жил в квартире №187, которую позже назвали эпицентром взрыва. Тело мужчины нашли под завалами, его квартира оказалась полностью разрушена. По имеющейся информации, Юрий ранее делился мрачными мыслями и часто пил из-за ссор с супругой.