Замдиректора российской школы занижала оценки сыну участника СВО, чтобы лишить его золотой медали

Замдиректора школы в Калининградской области умышленно занижала оценки сыну участника СВО. Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры региона.

«Установлено, что заместитель директора школы занизила сыну заявительницы оценки, лишив его права претендовать на получение медали за особые успехи в учении», — говорится в заявлении прокуратуры.

Проверка показала, что педагог ставила ученику оценки «хорошо» даже в дни, когда занятия не проводились, что лишило его возможности получить золотую медаль. Поводом для разбирательства стало обращение матери одиннадцатиклассника. Хотя факт целенаправленного занижения оценок подтвердился, мотивы действий замдиректора остаются неизвестными.

Прокуратура возбудила административное дело по статье о нарушении прав учащихся, привлекла виновную к дисциплинарной ответственности и наложила штраф в размере 10 тысяч рублей. Руководству учебного заведения внесено представление об устранении нарушений.