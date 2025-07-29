Под обвалом грунта в санатории в Кисловодске, предположительно, находится человек
Мэр Моисеев: Под обвалом горной породы в Кисловодске может находиться человек
Спасатели приступили к разбору завалов в Кисловодске. Обложка © Telegram / Евгений Моисеев
Под обвалами грунтовой породы на территории санатория в Кисловодске может находиться человек. Как сообщил мэр города Евгений Моисеев, спасатели преступили к поискам.
Напомним, инцидент произошёл 29 июля: в санатории Кисловодска два человека пострадали в результате обрушения горной породы. Травмированные люди оказались туристами из Тольятти.