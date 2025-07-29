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Регион
29 июля, 12:17

Под обвалом грунта в санатории в Кисловодске, предположительно, находится человек

Мэр Моисеев: Под обвалом горной породы в Кисловодске может находиться человек

Спасатели приступили к разбору завалов в Кисловодске. Обложка © Telegram / Евгений Моисеев

Спасатели приступили к разбору завалов в Кисловодске. Обложка © Telegram / Евгений Моисеев

Под обвалами грунтовой породы на территории санатория в Кисловодске может находиться человек. Как сообщил мэр города Евгений Моисеев, спасатели преступили к поискам.

Напомним, инцидент произошёл 29 июля: в санатории Кисловодска два человека пострадали в результате обрушения горной породы. Травмированные люди оказались туристами из Тольятти.

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Оксана Попова
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