Цена свободы в долларах: В Раде назвали расценки за выход из ТЦК на волю

Депутат Верховной Рады Украины Артём Дмитрук назвал цену, за которую сотрудники территориальных центров комплектования (ТЦК) готовы отпустить потенциального новобранца. Один из подписчиков нардепа из Одессы сообщил ему в соцсети, что смог вырваться из лап украинских военкомов через двое суток пребывания в ТЦК. За собственную свободу и безопасность пришлось заплатить 12 тысяч долларов (около 950 тысяч рублей).