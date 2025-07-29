Цена свободы в долларах: В Раде назвали расценки за выход из ТЦК на волю
Нардеп Дмитрук: Сотрудники ТЦК в Одессе отпустили мужчину на свободу за $12 тыс.
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Депутат Верховной Рады Украины Артём Дмитрук назвал цену, за которую сотрудники территориальных центров комплектования (ТЦК) готовы отпустить потенциального новобранца. Один из подписчиков нардепа из Одессы сообщил ему в соцсети, что смог вырваться из лап украинских военкомов через двое суток пребывания в ТЦК. За собственную свободу и безопасность пришлось заплатить 12 тысяч долларов (около 950 тысяч рублей).
«Сегодня вышел из военкомата в Одессе. Просидел двое суток. За выход заплатил $12000», — сообщил житель Незалежной.
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