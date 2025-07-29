Модно и прогрессивно: Стилист раскрыла главный тренд на купальники в новом сезоне

Тренды на модные купальники постоянно меняются, а гвоздём нынешнего сезона стали монокини — слитные купальные костюмы. Об этом рассказала стилист Анна Скороходова.

«Есть миниатюрные бикини, например, в духе нулевых. Но нужно отталкиваться от типа своей фигуры. На пике популярности монокини — это фасон, в котором плавки и лифт соединены какими-то элементами, то есть это прогрессивная история слитного купальника. Смотрится очень стильно, и при этом большая часть тела открыта, что позволяет качественно загорать», — пояснила Скороходова в разговоре с «Радио 1».

Дизайнера рекомендовала избегать моделей с полупрозрачными ставками — они могут сделать ненужный акцент на отдельных зонах. Вместо них лучше выбрать костюмы, которые будут не только модными, но и подчеркнут достоинства фигуры.