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Регион
29 июля, 12:47

Модно и прогрессивно: Стилист раскрыла главный тренд на купальники в новом сезоне

Стилист Скороходова: Главным трендом этого лета стали купальники-монокини

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Vladimir Gjorgiev

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Vladimir Gjorgiev

Тренды на модные купальники постоянно меняются, а гвоздём нынешнего сезона стали монокини — слитные купальные костюмы. Об этом рассказала стилист Анна Скороходова.

«Есть миниатюрные бикини, например, в духе нулевых. Но нужно отталкиваться от типа своей фигуры. На пике популярности монокини — это фасон, в котором плавки и лифт соединены какими-то элементами, то есть это прогрессивная история слитного купальника. Смотрится очень стильно, и при этом большая часть тела открыта, что позволяет качественно загорать», — пояснила Скороходова в разговоре с «Радио 1».

Дизайнера рекомендовала избегать моделей с полупрозрачными ставками — они могут сделать ненужный акцент на отдельных зонах. Вместо них лучше выбрать костюмы, которые будут не только модными, но и подчеркнут достоинства фигуры.

Россияне рискуют загреметь за решётку за появление в плавках и бикини в городе
Россияне рискуют загреметь за решётку за появление в плавках и бикини в городе

Кстати, стоимость купальников в России существенно возросла, если сравнивать с июлем прошлого года — цены поднялись на 10%. Сейчас за один комплект нужно будет заплатить в среднем 2944 рубля.

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Юрий Лысенко
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