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Регион
29 июля, 13:02

МВД проведёт проверку по факту разрушения Грозовых ворот в Геленджике

Обложка © Wikipedia

Обложка © Wikipedia

В Геленджике полиция начала расследование по факту порчи исторического объекта — крепости «Грозовые ворота». Вандалы сломали фрагмент кладки и разрисовали сохранившиеся стены непристойными изображениями. Об этом проинформировали в пресс-службе краевого ГУ МВД.

«В ОМВД России по городу Геленджику данный факт зарегистрирован. Инициировано проведение проверки. Сообщений в полицию от граждан не поступало», — говорится в сообщении ведомства.

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Напомним, ранее сегодня стало известно, что культовая крепость «Грозовые ворота» в Геленджике, прославившаяся благодаря одноименному фильму, серьёзно пострадала от действий вандалов. Неизвестные лица за одну ночь нанесли значительный урон объекту, покрыв стены граффити и разрушив часть конструкции.

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Ольга Сливченко
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