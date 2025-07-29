МВД проведёт проверку по факту разрушения Грозовых ворот в Геленджике

В Геленджике полиция начала расследование по факту порчи исторического объекта — крепости «Грозовые ворота». Вандалы сломали фрагмент кладки и разрисовали сохранившиеся стены непристойными изображениями. Об этом проинформировали в пресс-службе краевого ГУ МВД.

«В ОМВД России по городу Геленджику данный факт зарегистрирован. Инициировано проведение проверки. Сообщений в полицию от граждан не поступало», — говорится в сообщении ведомства.