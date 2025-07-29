Правительство поддержало новые основания для увольнения иностранных работников

Правительство России поддержало при условии доработки законодательную инициативу депутатов Госдумы, направленную на расширение оснований для расторжения трудовых договоров с иностранными работниками. Об этом сообщает РИА «Новости».

Авторами законопроекта выступили депутаты от «Новых людей» — заместитель председателя думского Комитета по государственному строительству Сардана Авксентьева, а также Владимир Плякин и Антон Ткачёв. Документ был внесён на рассмотрение в нижнюю палату парламента 15 мая.

В правительственном отзыве указано, что кабмин поддерживает инициативу при условии её доработки с учётом имеющихся замечаний. Предлагаемые изменения касаются статьи 327.6 Трудового кодекса РФ.

Согласно проекту, в перечень оснований для увольнения иностранных граждан предлагается включить случаи, когда работодатель обязан сократить численность иностранных работников в соответствии с нормативными актами регионов. Эти акты принимаются субъектами Федерации в рамках федерального законодательства.

Инициатива направлена на устранение правовой неопределённости при расторжении трудовых договоров с иностранцами в связи с региональными ограничениями на их трудоустройство. С 2014 года регионы получили право вводить квоты для иностранных работников, прибывающих по визам, обязывая работодателей сокращать их численность.

В документе подчёркивается, что за нарушения региональных требований предусмотрены существенные санкции — штрафы до 1 миллиона рублей или приостановка деятельности предприятий. Однако действующее трудовое законодательство не содержит прямых указаний на возможность увольнения иностранцев по причине региональных ограничений.

Законопроект призван устранить этот пробел, официально включив региональные ограничения в перечень законных оснований для прекращения трудовых отношений с иностранными гражданами.