Круизы возвращаются: По Дальнему Востоку снова пустят лайнеры
Губернатор Кожемяко: Круизы по Дальнему Востоку возродят в 2026 году
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В Приморье, на Сахалине и Камчатке планируют восстановить круизное сообщение. Первый рейс по дальневосточным берегам намечен на 2026 год. Об этом сообщил губернатор Приморского края Олег Кожемяко в своём Telegram-канале.
Круизы по Дальнему Востоку возродят в 2026 году. Видео © Telegram / Кожемяко | официально
«Задача регионов – создание туристской инфраструктуры вдоль будущих маршрутов. Это большая и небыстрая работа, но она нужна не только туристам. Это даст новые предприятия в туристской сфере на наших прибрежных территориях. Это рабочие места и рост экономики», — отметил он.
Кожемяко отметил, что красоты моря и побережья привлекают не только отечественных туристов, но и зарубежных. Вместе с коллегами из Южно-Сахалинска и Петропавловска-Камчатского губернатор обсудил поэтапный план возобновления круизных рейсов. Он уточнил, что уже есть инвесторы, готовые участвовать в проекте и «прийти со своим флотом». Регионы в свою очередь займутся созданием туристической инфраструктуры вдоль будущих маршрутов.
Ранее стало известно о новом виде туризма — сонный. Это относительно новый тренд, набравший популярность в постпандемийный период. Его суть — максимальный комфорт и восстановление сна в специально оборудованных местах: капсульных отелях, комнатах с шумоизоляцией, ароматерапией и ортопедическими матрасами. Согласно исследованию, проведённому заводом «Север», почти половина россиян (46%) хотели бы провести летний отдых именно так.