Россиян стали больше бесить коллеги

Число россиян, раздражённых коллегами, за год выросло в два раза. Такие данные получены по итогам всероссийского опроса, проведённого сервисом SuperJob 13—17 июля 2025 года среди 1600 экономически активных граждан.

Согласно исследованию, 14% респондентов назвали поведение работников главным источником стресса, тогда как годом ранее этот показатель составлял лишь 7%. В числе основных раздражителей участники опроса указали токсичность, склонность к сплетням, грубость и непрофессионализм коллег.

На втором месте среди факторов стресса оказалось отношение руководства (13%), на третьем — некомпетентность команды (8%). Около 6% россиян испытывают напряжение из-за низких зарплат, по 5% — из-за непрофессионализма начальства и поведения клиентов.

Исследование выявило гендерные различия: мужчины чаще женщин жалуются на некомпетентность руководства и финансовые вопросы, тогда как женщины острее реагируют на поведение коллег и клиентов. Опрос проводился во всех регионах России среди работающего населения старше 18 лет.