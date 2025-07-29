Пьяный жопохват попытался изнасиловать женщину в Люберцах, а потерпев неудачу, потребовал компенсацию

Инцидент произошёл 28 июля в Люберцах. Мария возвращалась домой из магазина, когда к ней пристал нетрезвый мужчина. Он начал грубо лапать её, предлагать секс и после отказа стал агрессивным. По её словам, она инстинктивно обозвала его, после чего тот начал угрожать, требовать извинений и даже деньги — якобы за моральный ущерб. Испугавшись, женщина начала кричать и звать на помощь. К счастью, её заметила проезжавшая мимо семейная пара, которая посадила её в машину и довезла до дома.