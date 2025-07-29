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Регион
29 июля, 14:11

Пьяный жопохват попытался изнасиловать женщину в Люберцах, а потерпев неудачу, потребовал компенсацию

Осторожно, Москва: В Люберцах пьяный мужчина пытался изнасиловать женщину

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / FotoDuets

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / FotoDuets

В подмосковных Люберцах пьяный мужчина попытался изнасиловать женщину. После неудачи он начал требовать с неё компенсацию за «оскорбление». Об этом сообщил Telegram-канал «Осторожно, Москва».

В Люберцах пьяный мужчина пытался изнасиловать девушку, которая возвращалась домой из магазина. Видео © Telegram / Осторожно, Москва

Инцидент произошёл 28 июля в Люберцах. Мария возвращалась домой из магазина, когда к ней пристал нетрезвый мужчина. Он начал грубо лапать её, предлагать секс и после отказа стал агрессивным. По её словам, она инстинктивно обозвала его, после чего тот начал угрожать, требовать извинений и даже деньги — якобы за моральный ущерб. Испугавшись, женщина начала кричать и звать на помощь. К счастью, её заметила проезжавшая мимо семейная пара, которая посадила её в машину и довезла до дома.

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Три подростка изнасиловали пятиклассницу в психиатрической клинике после отбоя

Ранее в Санкт-Петербурге разгорелся скандал вокруг массажного салона, где владелец попытался изнасиловать клиентку. Девушка рассказала, что мужчина сорвал с неё нижнее бельё под предлогом «снятия напряжения». Инцидент произошёл в хаммаме, куда массажист последовал за пострадавшей после процедуры.

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Милена Скрипальщикова
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